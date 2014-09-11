برلين تعرقل صفقة أسلحة مع بلد خليجي

أعلنت صحف اقتصادية فرنسية الخميس، أن الحكومة الألمانية تعرقل عقدا وقعته شركة إم بي دي إيه الأوروبية للصناعات الدفاعية مع دولة خليجية بسبب السياسة التي تتبعها في مجال تصدير الأسلحة.

وذكرت «لا تريبون» و«ليه زيكو» أن برلين تمنع منذ مطلع السنة الحالية تسليم صواريخ مضادة للدبابات من طراز «ميلان إي آر» إلى إحدى الدول الخليجية.

ويتم تصنيع قاعدة الصاروخ في ألمانيا، وبالتالي فإن تصديره يحتم ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الألمانية التي ترفض ذلك.

وأفادت «لا تريبون» أن برلين تعرقل كذلك وضع اللمسات النهائية لطلبية عربات مصفحة من طراز «فاب مارك 3» من «رينو تراك ديفانس» لدولة في الشرق الأوسط.