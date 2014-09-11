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موسكو: أي ضربات أمريكية أحادية ضد «داعش» في سوريا ستشكل «انتهاكًا فاضحًا» للقانون

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اعتبرت موسكو، الخميس، أن أي ضربات أمريكية ضد تنظيم «داعش» في سوريا دون موافقة الأمم المتحدة ستشكل «انتهاكا فاضحا» للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، إن «الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعلن عن احتمال توجيه ضربات لمواقع (داعش) في سوريا دون موافقة الشرعية نظام الرئيس بشار الاسد».

وأضاف: «مثل هذه المبادرة في غياب قرار من مجلس الأمن الدولي ستشكل عملا عدائيا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي»، وذلك في لقاء صحافي أسبوعي لخارجية روسيا، الحليفة التقليدية للنظام السوري.

وأعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في وقت سابق الأربعاء، عن خطة للقضاء على تنظيم «داعش».

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