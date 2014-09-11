التوصل لاتفاق مبدئي لحل مشكلات الصيادلة مع الضرائب

توصل أعضاء بالنقابة العامة للصيادلة، إلى اتفاق مبدئي مع مندوبي مصلحة الضرائب، يقضي بحل مشكلة الضرائب القديمة على الصيدليات، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2005، مما سيساهم في حل كافة مشكلات الضرائب على الصيدليات.

وقال الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة، في بيان له، الخميس، إن مصلحة الضرائب حريصة على التعاون مع النقابة لاستقرار أوضاع الصيادلة، وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بضرائب السنوات القديمة للصيدليات، خاصة المنشآت الصغيرة منها والتي تخدم المريض الفقير بالنجوع والقرى والمناطق الشعبية، موضحًا أن أبرز المشكلات القديمة التي تعاني منها الصيدليات هي التضارب بين اتفاقية 2009 و2005، خاصة أن معظم المأموريات تطبق اتفاقية 2009 «غير المعترف بها من النقابة»، مما يتسبب في حدوث مشاكل.

وأشار «بقطر» إلى أن النقابة خاطبت وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن عدم اعترافها بهذه الاتفاقية، وطالبت بمحاسبة الصيدليات وفقًا لأسس اتفاقية 2005 لحين عقد اتفاق مع الضرائب، مؤكدًا أنه جرى التوافق على معظم بنود اتفاقية الضرائب الجديدة، ولم يتبق غير التصور النهائي للاتفاقية والتوقيع عليها.