وزير الرى الأسبق: سد النهضة له تأثير وخيم على الأمن المائى لمصر

قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن تحويل أثيوبيا مجرى نهر النيل لإنشاء "سد النهضة" له تأثيرات وخيمة على مستقبل الأمن المائى المصرى وكهرباء السد العالى، مشيرا إلى أنه حذر كثيرا من ذلك.

وأعرب "علام"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة"، الثلاثاء، عن حزنه عند سماع تصريحات المسئولين المصريين بعدم تأثير سد النهضة على الأمن المائى فى مصر، وحديثهم عن تطمينات من أثيوبيا بأن مصر لن تضار.

وتابع: "أثيوبيا قادت دول المنبع بالكامل ضد مصر بتوقيع اتفاقية (عنتيبى) التى لا تعترف بحصة مصر والسودان المائية"، متسائلا: "أثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية فكيف نقبل بتطميناتها"، مشددا على ضرورة التحرك القوى مع السودان والتفاوض مع أثيوبيا.