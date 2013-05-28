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القبض على خادمة أيمن بهجت قمر لسرقتها ذهب من فيلته

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القبض على خادمة أيمن بهجت قمر لسرقتها ذهب من فيلته القبض على خادمة أيمن بهجت قمر لسرقتها ذهب من فيلته

كتب : محمود الجارحي منذ 11 دقيقة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على خادمة الشاعر أيمن بهجت قمر لسرقتها متعلقات شخصية من فيلته بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء عبد الموجود لطفي، مدير أمن الجيزة، للنيابة لمباشرة التحقيق.

كان المقدم محمد علي، رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، تلقى بلاغًا من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر يفيد باكتشاف سرقة متعلقات شخصية من داخل فيلته، وتبين من التحريات أن خادمة الشاعر هي من قامت بالسرقة.

تم القبض على المتهمة وعثر بحوزتها على المسروقات وكشفت التحريات التي جرت بإشراف اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية، والعميد مجدي عبد العال، رئيس مباحث القطاع، أن المتهمة سرقت كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي وتمكنت من الهرب أثناء غياب قمر عن الفيلا إلى محافظة الشرقية محل إقامتها وانطلقت مأمورية وألقت القبض عليها.

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