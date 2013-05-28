اتحاد المصريين فى إسبانيا: الجالية المصرية بمدريد وقعت على "تمرد"

قالت جمعية اتحاد المصريين فى إسبانيا على صفحاتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بمساعدة شباب 6 إبريل بإسبانيا تم جمع توقيعات المصريين الموجودين فى مدريد على استمارات حملة تمرد".

وقالت "الجمعية" إن هذه التوقيعات مجرد بداية لمصر ولنضال الشعب المصرى للتخلص من الرئيس محمد مرسى، مشيرة إلى أنه كان هناك إقبال غير عادى على هذه الاستمارات من المصريين الذين يرغبون فى جعل بلدهم فى أحسن حال.

يذكر أن حركة تمرد تسعى لسحب الثقة من الرئيس مرسى لإسقاطه، وتعتبر أول حركة شعبية تملأ استماراتها من توقيعات الشعب المصرى ذاته.