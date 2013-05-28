نيويورك تايمز: دخول حزب الله فى الحرب السورية مقامرة كبيرة

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المبادرة بخوض حرب ضد الجهاديين الأجانب ليس مهمة معتادة بالنسبة لحزب الله، الجماعة المتشددة المعروف على أنها تقف فى مواجهة إسرائيل.

وذكرت الصحيفة، فى سياق تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى، أنه لذلك عندما شرح حسن نصر الله زعيم حزب الله سبب إرساله مقاتلين إلى داخل سوريا، اهتم بتذكير أتباعه بأنهم لا يعيشون فى جيبوتى بل على حدود دولة تتسبب انتفاضتها المستمرة منذ عامين فى تهديد وجود جماعة حزب الله.

وقالت إنه بالانغماس فى الحرب الأهلية السورية، يأخذ حزب الله أتباعه إلى اتجاه غير معتاد فى مقامرة قد تساعد فى إنقاذه من ذلك التهديد وإكسابه قوة وثقة جديدتين أو الانتهاء إلى هزيمة بتداعيات واسعة.

وأضافت أن حزب الله يرهن سمعته وأمنه بجهوده فى سحق ثورة سورية تبغضها القاعدة المسلمة الشيعية لحزب الله لكنها ذات شعبية لدى منافسى الجماعة فى لبنان والأغلبية السنية فى العالم العربى الأوسع.

ورأت نيويورك تايمز أن الحصة الأكبر التى يمكن أن يحصل عليها حزب الله من هذا الصراع هى نفس نصيب الرئيس السورى بشار الأسد منه ألا وهى النجاة.