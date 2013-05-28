مصدر سورى: مؤتمر "جنيف 2" لن ينعقد قبل إنهاء معركة القصير

قال مصدر سورى، إن مؤتمر "جنيف 2" لن ينعقد قبل أن تضع معركة القصير وزرها لصالح الجيش السورى.

ونقل وقع "داماس بوست" السورى الإلكترونى اليوم الثلاثاء عن المصدر الذى وصفه بأنه مطلع على مراسلات القيادة السورية مع نظيرتها الروسية تأكيده أن وعدا روسيا قطعته موسكو لحليفتها دمشق بضمان تأجيل انعقاد المؤتمر حتى يتمكن الجيش السورى من إنهاء المعركة فى القصير وإعلانها منطقة آمنة، وهو ما أكدت القيادة العسكرية السورية أنه سيتحقق فى غضون وقت قصير لن يمتد إلى أكثر من الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو القادم.

وحسب معلومات المصدر السورى فإن "الوفد السورى إلى موسكو لن يضم أياً من الشخصيات المعارضة التى تشارك فى الحكومة السورية بل سيشمل فى عضويته شخصية عسكرية قيادية تمثل الجيش السورى"، والتى قال المصدر السورى أنها "رسالة سورية روسية مزدوجة تشير إلى أن الكلمة العليا فى مرحلة ما بعد "جنيف 2" ستبقى للجيش السورى".