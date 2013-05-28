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منسق العلاقات الخارجية في التيار الشعبي: لم نوجه دعوة مباشرة للإخوان للمشاركة في "الاندماج الوطني"

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منسق العلاقات الخارجية في التيار الشعبي: لم نوجه دعوة مباشرة للإخوان للمشاركة في "الاندماج الوطني" منسق العلاقات الخارجية في التيار الشعبي: لم نوجه دعوة مباشرة للإخوان للمشاركة في "الاندماج الوطني"
السفير معصوم مرزوق: وجهنا دعوة عامة عبر وسائل الإعلام لحضور المؤتمر

كتب : خالد عبد الرسول منذ 6 دقائق

أوضح السفير معصوم مرزوق، منسق العلاقات الخارجية في التيار الشعبي، أنه لم يوجه دعوة مباشرة لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، لحضور مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني"، الذي عقده التيار أمس بمركز إعداد القادة.

وأضاف مرزوق، حول حقيقة التصريح الذي نُسب إليه في "الجزيرة مباشر" حول توجيهه الدعوة لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان لحضور المؤتمر، "الحقيقية أني أجبت أن الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب وجهت الدعوة لهم لأن الدعوة دعوة عامة، باعتبار أن المؤتمر اسمه "الاندماج الوطني".

إلا أنه استدرك قائلا لـ"الوطن"، "لكننا لم نوجه دعوات لأي أحزاب، لأن الدعوة عامة تم توجيهها عبر وسائل الإعلام لكل القوى السياسية ولكل وسائل الإعلام للحضور تماما مثلما فعلنا من قبل في المؤتمر الاقتصادي"

وواصل "نحن لا نقصي أحدا.. وفيما يتعلق بشرف العمل الوطني كل مدعو لشرف المشاركة، وإذا لم يحضر فهذا حقه، وإذا حضر فأهلا سهلا سواء الحرية والعدالة أو غيره".

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