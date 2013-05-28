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موسكو: عدم وجود قيادة للمعارضة السورية يشكل عقبة أمام مؤتمر السلام

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موسكو: عدم وجود قيادة للمعارضة السورية يشكل عقبة أمام مؤتمر السلام موسكو: عدم وجود قيادة للمعارضة السورية يشكل عقبة أمام مؤتمر السلام

صرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، الثلاثاء، أن عدم وجود قيادة للمعارضة يشكل "العقبة الأساسية" أمام تنظيم مؤتمر دولى.

وقال ريابكوف للصحفيين فى موسكو، إن "الخلافات بين المجموعات التى تقاتل ، وعدم قدرة شركائنا بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على ضمان مستوى تمثيل للقوى المعارضة يملك ما يكفى من السلطة، يشكل العقبة الأساسية اليوم" أمام عقد مؤتمر جنيف 2 لحل النزاع السورى سياسيا.

وكان ريابكوف يتحدث غداة محادثات فى باريس بين وزيرى الخارجية الروسى والأمريكى سيرغى لافروف وجون كيري.وقال الوزيران بعد المباحثات إنهما ركزا على تشكيل لائحة بالمشاركين فى مؤتمر جنيف2 الذى أطلقا بادرته فى بداية مايو.

وإذا كانت السلطات السورية أعطت "موافقة مبدئية" للمشاركة فى المؤتمر، فان المعارضة السورية المجتمعة منذ الخميس الماضى فى اسطنبول تبدو منقسمة جدا ولم تعلن حتى الآن موقفا من المشاركة.
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مصر 365

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