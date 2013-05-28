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باكينام الشرقاوي: الرئيس أحال قانون العمل الأهلي للشورى بعد 153 ساعة استماع

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باكينام الشرقاوي: الرئيس أحال قانون العمل الأهلي للشورى بعد 153 ساعة استماع باكينام الشرقاوي: الرئيس أحال قانون العمل الأهلي للشورى بعد 153 ساعة استماع
مساعد الرئيس: سيكون هناك حوار موسع حول القانون

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 4 دقائق

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، إن الرئيس محمد مرسي أحال مشروع قانون العمل الأهلي إلى مجلس الشوري للتعبير عن روح الثورة المصرية.

وأكدت باكينام في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن "المجتمع المصري طالما انتظر واشتاق لعملية تمكينه واستنهاض كل موارد قوته ومؤسساته وكوادره والدولة المصرية بعد ثورة يناير كانت فلسلفتها الرئيسية تقوم على السيطرة على المجتمع، والآن نعيش عصر جديد تتبني فيه مؤسسة الرئاسة شراكة بين الدولة والمجتمع بحيث يتم تفعيل المثلث الثالث للتنمية وهو المجتمع المدني بجوار الدولة والقطاع الخاص ليعمل بحرية وشفافية ومسؤولية في الوقت ذاته".

وأضافت أن مشروع القانون المقدم لمجلس الشورى يحاول إيجاد توازن بين حرية العمل الأهلي والمسؤولية المنوطة به وترجمتها في شكل قانون يرضى عنه الجميع، وأشارت إلى أنه سيكون هناك حوار موسع حول القانون. ولفتت إلى أن مشروع القانون شهد نحو 153 ساعة استماع لتكون معبرة عن كافة الخبراء والجهات المعنية ومحققة لمصلحة الوطن لأن تمكين المجتمع المصري واستنهاض قدراته محل إجماع.

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