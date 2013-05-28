الرئاسة: قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل ليس له تأثير سلبي على مصر

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 7 دقائق

السفير عمر عامر

قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق ليس له أي تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل إلى مصر.

وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، "إن أي عمل أو إجراء أو مشروع هندسي على مجري مائي يتطلب تنفيذه أمرين، إما أن يتم تحويل مجرى النهر، وهو ما فعله الجانب الإثيوبي وبالتالي ننظر إليه على أنه طبيعي، أو اقتطاع جزء من الأرض لإقامة المشروع عليه".

وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك لجنة ثلاثية تقدم تقرير يدرس الدراسات التي تقدمت بها إثيوبيا عن سد النهضة، وهذا التقرير الذي سيصدر من اللجنة مقرر أن يصدر باكر، وبالتالي ننتظر حتى نعلم ما به من معلومات ثم نرى الخطوة الثانية التي يجب اتخاذها".

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