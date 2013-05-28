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الحكومة تضع برنامج سندات بقيمة 12 مليار دولارا.. وتتطلع لطرح الصكوك 2014

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الحكومة تضع برنامج سندات بقيمة 12 مليار دولارا.. وتتطلع لطرح الصكوك 2014 الحكومة تضع برنامج سندات بقيمة 12 مليار دولارا.. وتتطلع لطرح الصكوك 2014
وتعمل مع صندوق النقد الدولي لتلبية شروط الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

جاء في نشرة الإصدار لبرنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 مليار دولارا أن القاهرة تهدف لإصدار أول صكوك سيادية مطلع العام المقبل، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.

وأفادت النشرة أن القاهرة كلفت "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" وبنك قطر الوطني بترتيب البرنامج وإدارته.

وكان الرئيس محمد مرسي صدَّق في مايو الجاري على قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. وقد يسهم ذلك في تغطية عجز الميزانية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، التي انخفضت انخفاضا حادا منذ الثورة.

وقالت النشرة إن تنوي طرح الصكوك في مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل، ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الميزانية.

وقد يجري طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.

وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكنه مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنامٍ في الميزانية.

وأوضحت نشرة الإصدار أن الحكومة ما زالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض، دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل. وأكدت أن إجمالي الديون الخارجية لمصر انخفض إلى 33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر، من 35 مليارا نهاية 2011.

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