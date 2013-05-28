أمين التجمع بالمنوفية: يجب علي “مرسي” النظر للتاريخ ليتعلم كيف يتعامل مع الأزمات

قال هيثم الشرابى أمين عام حزب التجمع بالمنوفية أن الرئيس محمد مرسى لا يستطيع التعامل مع أزمة مياة النيل والسدود التى تقوم أثيوبيا بإنشائها بتمويل من اسرائيل ، عليه أن ينظر إلى التاريخ ليتعلم منه كيف يتعامل مع هذة الأزمات.

وأضاف الشرابى “لقد أضاع مرسى النيل بتعامله مع الأزمة ، وأقوى دليل على ذلك حديث سفير أثيوبيا فى مصر أن السد أصبح أمرًا واقعًا ، وأن النقاش الأن فقط على طرق الاستفادة من السد الجديد ، حيث يبدو أن اسرائيل قد نجحت فى خططها داخل مصر فى ظل صمت إخوانى لايمكن تفسيره.

وأشار الشرابى إلى أن الإخوان المسلمين كانوا فى عهد النظام السابق يصرخون ضده ويتخذون أزمة مياة النيل مع أثيوبيا كسبب من اجل الغضب ، أما اليوم فهم يتجاهلون السد الجديد ويعتبروه أمر واقع فرضته عليهم اسرائيل.