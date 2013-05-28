أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

أمين التجمع بالمنوفية: يجب علي “مرسي” النظر للتاريخ ليتعلم كيف يتعامل مع الأزمات

  • 33
Google+ Print
أمين التجمع بالمنوفية: يجب علي “مرسي” النظر للتاريخ ليتعلم كيف يتعامل مع الأزمات أمين التجمع بالمنوفية: يجب علي “مرسي” النظر للتاريخ ليتعلم كيف يتعامل مع الأزمات

محمد مرسي

قال هيثم الشرابى أمين عام حزب التجمع بالمنوفية أن الرئيس محمد مرسى لا يستطيع التعامل مع أزمة مياة النيل والسدود التى تقوم أثيوبيا بإنشائها بتمويل من اسرائيل ، عليه أن ينظر إلى التاريخ ليتعلم منه كيف يتعامل مع هذة الأزمات.

وأضاف الشرابى “لقد أضاع مرسى النيل بتعامله مع الأزمة ، وأقوى دليل على ذلك حديث سفير أثيوبيا فى أن السد أصبح أمرًا واقعًا ، وأن النقاش الأن فقط على طرق الاستفادة من السد الجديد ، حيث  يبدو أن اسرائيل قد نجحت فى خططها داخل مصر فى ظل صمت إخوانى لايمكن تفسيره.

وأشار الشرابى إلى أن الإخوان المسلمين كانوا فى عهد النظام السابق يصرخون ضده ويتخذون أزمة مياة النيل مع أثيوبيا كسبب من اجل الغضب ، أما اليوم فهم يتجاهلون السد الجديد ويعتبروه أمر واقع فرضته عليهم اسرائيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط