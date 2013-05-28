"البيطريين": "الشورى" وافق على ضم أعضاء النقابة لمشروع الكادر

كتب : محمد سليمان منذ 18 دقيقة

أعلن الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، أن مجلس الشورى وافق على إدراج الأطباء البيطريين لمشروع كادر المهن الطبية، والذي يجري مناقشته حاليا بلجنة الصحة بالمجلس.

وأوضح نقيب البيطريين، في بيان له، أن النقابة لازالت مصرة على اعتماد كادر العاملين بالمهن الطبية شاملا جميع العاملين بالحكومة، لافتا إلى أن أعدادهم لا تتجاوز 12 ألف طبيب.

وتابع البيان "الكادر هو كادر مهني يخص المهن الطبية، ومهنة الطب البيطري هي أحد أركانه الأساسية، وأن ما تم إعلانه في لجنة الصحة بمجلس الشورى عن حصر الكادر للأطباء البيطريين العاملين بوزارة الصحة فقط، خلال الاجتماع الذي ضم جميع نقباء النقابات المهنية، هو أمر مرفوض من الأطباء البيطريين تماما".