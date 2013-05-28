أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"البيطريين": "الشورى" وافق على ضم أعضاء النقابة لمشروع الكادر

Google+ Print
"البيطريين": "الشورى" وافق على ضم أعضاء النقابة لمشروع الكادر "البيطريين": "الشورى" وافق على ضم أعضاء النقابة لمشروع الكادر

كتب : محمد سليمان منذ 18 دقيقة

أعلن الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، أن مجلس الشورى وافق على إدراج الأطباء البيطريين لمشروع كادر المهن الطبية، والذي يجري مناقشته حاليا بلجنة الصحة بالمجلس.

وأوضح نقيب البيطريين، في بيان له، أن النقابة لازالت مصرة على اعتماد كادر العاملين بالمهن الطبية شاملا جميع العاملين بالحكومة، لافتا إلى أن أعدادهم لا تتجاوز 12 ألف طبيب.

وتابع البيان "الكادر هو كادر مهني يخص المهن الطبية، ومهنة الطب البيطري هي أحد أركانه الأساسية، وأن ما تم إعلانه في لجنة الصحة بمجلس الشورى عن حصر الكادر للأطباء البيطريين العاملين بوزارة الصحة فقط، خلال الاجتماع الذي ضم جميع نقباء النقابات المهنية، هو أمر مرفوض من الأطباء البيطريين تماما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام