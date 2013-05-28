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إبراهيم يسري: يجب محاكمة وزراء الري السابقين وسفير مصر بإثيوبيا لتهاونهم في أمر "سد النهضة"

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إبراهيم يسري: يجب محاكمة وزراء الري السابقين وسفير مصر بإثيوبيا لتهاونهم في أمر "سد النهضة" إبراهيم يسري: يجب محاكمة وزراء الري السابقين وسفير مصر بإثيوبيا لتهاونهم في أمر "سد النهضة"

كتب : سهيلة حامد منذ 15 دقيقة

طالب السفير إبراهيم يسري، رئيس "جبهة الضمير"، بمحاكمة كل وزراء الري السابقين الذين أهملوا ملف قرار إثيوبيا ببناء سد النهضة.

وقال يسري، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا منح حق التصويت للعسكريين، لابد من محاكمة وزراء الري السابقين، وكذلك محاكمة وملاحقة سفير بإثيوبيا.

كانت الإثيوبية، أعلنت أمس، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق "أحد روافد نهر النيل" إيذانًا ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة.

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