عاجل| رفض طلب النائب العام رد قاضي "بطلان تعيينه" وتغريمه 12 ألف جنيه

كتب : الوليد إسماعيل الثلاثاء 28-05-2013 12:55

قضت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب الرد المقام من النائب العام المستشار طلعت عبدالله للمستشار ثناء خليل رئيس الدائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، مصدر حكم بطلان تعيينه لإبعاده عن نظر طلب النائب العام السابق بالحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم حتى يتمكن من العودة إلى منصبه.

وقضت المحكمة بتغريم النائب العام طلعت عبد الله مبلغ 12 ألف جنيه مع رفض طلب الرد.

وقال مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف، إن الحكم هو الأول من نوعه الذي يتم فيه تغريم نائب عام مبلغ مالي كقرار إجرائي في قضية ماثلة، يكون النائب العام طرفا فيها.

وأشار المصدر إلى أن الحكم يقضي بعودة دعوى النائب العام السابق إلى ذات الدائرة التي رفض ردها لنظر طلبه بالحصول على الصيغة التنفيذية وأنها ستحدد موعدا جديدا لنظر الطلب.