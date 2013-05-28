"دراج" متعجبًا من إعلان إثيوبيا البدء ببناء سد النهضة عقب زيارة مرسي: "شكله كان في دولة تانية"

تجاهل اعتراض مصر على بناء السد بسبب عدم استجابتها في السابق لمؤتمرات دول الحوض

كتب : سارة محمد منذ 35 دقيقة

دراج

تعجب أحمد دراج، أحد مؤسسي حزب الدستور، من إعلان أثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق والبدء في بناء مشروع سد النهضة، عقب انتهاء زيارة الرئيس محمد مرسي لأديس أبابا، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

وقال دراج، في تصريحات لـ"الوطن": "من الواضح أن الرئيس مرسي، كان في زيارة لدولة أخرى ربما تكون بنفس الاسم، أو ربما ذهب إلى هناك للنزهة وليس لحل مشاكل مياه النيل"، مضيفا "يبدو أنه اكتفى بمقابلة وزيرة الثروات المعدنية، وأهمل "هم" مصر الرئيسي وهو نقص موارد مياه النيل".

وأكد دراج أن تجاهل اعتراض مصر على بناء إثيوبيا بناء "سد النهضة"، ناتج عن عدم استجابة الدولة في السنوات الماضية لأي مؤتمرات لدول حوض النيل، موضحًا أن هذا دفع دول حوض النيل للتصويت على بناء السد، مؤكدًا أن المسؤولين على الدولة حاليا هم المقصرون ولم يعطوا أهمية للأمر.

وختم القيادي بحزب الدستور، تصريحاته بالقول إن هذا الأمر أزمة جديدة تضاف إلى أزماتنا التي نعاني منها، وكأننا لم نكتف بالأزمات التي يصدرها لنا الرئيس وجماعته، فراح يستورد لنا مشاكل من القارة الإفريقية.

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