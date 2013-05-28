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عاملو الملاحة البحرية يعلقون الاعتصام 48 ساعة بعد تفاوضهم مع الإدارة

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عاملو الملاحة البحرية يعلقون الاعتصام 48 ساعة بعد تفاوضهم مع الإدارة عاملو الملاحة البحرية يعلقون الاعتصام 48 ساعة بعد تفاوضهم مع الإدارة

قال محمد العربى السعيد، أحد البحارين العاملين بمركب ذهب التابعة لشركة الملاحة الوطنية إنهم علقوا اعتصامهم مساء أمس، 48 ساعة بعدما طالبتهم الإدارة والممثلة فى الفريق بحار تامر عبد العليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، بفض الاعتصام من أمام مقر الشركة بمصر الجديدة وإعطائهم مهلة يومين للنظر فى مطالبهم.

وأوضح العربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم متوقفين عن العمل منذ 6 أشهر، وأنه ترددت أنباء كثيرة عن بيع مركب ذهب بعدما بيعت مركب وادى النيل، مشيراً إلى حقوقهم عن عملهم بالمركب 15 سنة، موضحاً أن التفتيش النهرى نفى هذه الأنباء، ثم علموا أن المركب بيعت بأقساط على مدار 18 شهر إلى السودان وأطاحوا بـ300 بحار للمركبين.

وكان العاملون بالشركة قد تظاهروا أمس أمام المقر الرئيسى للشركة بـ4 شارع الحجاز بمصر الجديدة، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة بالشركة وزيادة رواتبهم.

وقال المتظاهرون، إن الموظفين بالمقر الإدارى للشركة قاموا بالاعتداء عليهم مساء أمس، عندما جاءوا أمام مقر الشركة لإعلان مطالبهم، وقامت الإدارة بعمل محاضر بقسم الشرطة التابع له الجديدة ضد المتظاهرين.

وهددوا أنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح أمام المقر الرئيسى للشركة ويدرسون الخطوات التصعيدية لهم لحين تنفيذ مطالبهم.

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مصر 365

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