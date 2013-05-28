الخارجية: خمسة سجناء مصريون يرفضون الترحيل من الكويت

كتب : أ ش أ منذ 43 دقيقة

أكد مصدر دبلوماسي بالقاهرة، أن خمسة محتجزين مصريين في سجن الإبعاد بالكويت قد رفضوا قرار ترحيلهم إلى مصر.

وأوضح المصدر أن المصريين الخمسة، طلبوا من القنصلية المصرية بالكويت تعطيل إجراءات ترحيلهم أملا في تمكنهم من توفيق أوضاعهم القانونية، والبقاء في الكويت والعمل مرة أخرى.

وكان السفير وائل جاد، قنصل مصر في الكويت، قد أوفد لجنة قنصلية لتفقد أوضاع المواطنين المصريين المحتجزين في سجن الإبعاد لحين إنهاء إجراءات ترحيلهم عائدين إلى مصر، وذلك عقب صدور قرارات إبعاد بحقهم على ذمة قضايا جنائية مختلفة.

كما اجتمعت اللجنة مع إدارة السجن، لمراجعة أوضاع جميع المواطنين والإجراءات المطلوبة للإسراع بتسفيرهم وما يمكن للقنصلية تقديمه من تسهيلات في هذا الشأن.