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اعتداء جديد على خطوط نقل الكهرباء يتسبب في انقطاعها عن صنعاء في اليمن

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اعتداء جديد على خطوط نقل الكهرباء يتسبب في انقطاعها عن صنعاء في اليمن اعتداء جديد على خطوط نقل الكهرباء يتسبب في انقطاعها عن صنعاء في اليمن

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

أكد مصدر في مؤسسة الكهرباء وقوع اعتداء تخريبي جديد صباح اليوم، استهدف خطوط نقل الطاقة في منطقة الدماشقة بمأرب، ما تسبب في خروج المنظومة الوطنية للكهرباء عن الخدمة.

وانقطع التيارالكهربائي فجأة في كامل العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى، ما أدى إلى تعطل الكثير من المصانع والورش وماتزال الكهرباء مقطوعه حتى الآن.

وتتبادل الأطراف السياسية في اليمن الاتهامات حول وقوف بعضها وراء استهداف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، والتي تصاعدت بوتيرة عالية خلال الفترة الحالية.

وتتكبد اليمن خسائر فادحة جراء تكرر انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تكاليف الفرق الهندسية المكلفة بإصلاح آثار الاعتداءات والتي تتحملها الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت خسائر مؤسسة الكهرباء اليمنية جراء الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية نحو 33 مليار ريال (الدولار الأمريكي 215 ريال يمني).

تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة، في الوقت الذى بلغ فيه إجمالي الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب، صنعاء 154 اعتداء منذ عام 2010.

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