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كلوب يرغب في وضع نهاية ' لمسرحية ' تعاقد بايرن مع ليفاندوفسكي

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كلوب يرغب في وضع نهاية ' لمسرحية ' تعاقد بايرن مع ليفاندوفسكي كلوب يرغب في وضع نهاية ' لمسرحية ' تعاقد بايرن مع ليفاندوفسكي

(إفي) - حث يورجن كلوب المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء على وضع نهاية لـ"مسرحية" الانتقال المنتظر لنجم فريقه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ، مشددا على عدم تلقي أي عرض بهذا الخصوص.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة (بيلد) واسعة الانتشار: "الوضع في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد أي عرض رسمي من بايرن ميونخ. أتعامل من منطلق أن روبرت سيلعب معنا في الموسم المقبل. في الأيام المقبلة سنسعى إلى وضع نهاية لهذه التكهنات".

وبدأت الشائعات حول التعاقد مع الدولي البولندي من جانب النادي البافاري قبل أشهر، وتزامنت مع نهاية موسم دوري البوندسليجا، ونهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع الفريقين وفاز فيه بايرن 2-1.

وعقب النهائي الذي أقيم بملعب ويمبلي اللندني، تدخل كلوب بنفسه للتصدي لتلك الشائعات وشدد على أنه رغم تحدث الجميع عن قرب التعاقد، بما في ذلك يوب هاينكس المدير الفني الراحل عن تدريب بايرن، فإن ناديه لم يتلق إلى الآن أي عرض رسمي.

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