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أهالى شنوفة بالمنوفية يقطعون طريق “شبين الكوم – منوف” بعد مصرع مواطن

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أهالى شنوفة بالمنوفية يقطعون طريق “شبين الكوم – منوف” بعد مصرع مواطن أهالى شنوفة بالمنوفية يقطعون طريق “شبين الكوم – منوف” بعد مصرع مواطن

أرشيفية

قام العشرات من أهالى قرية شنوفة، مركز شبين الكوم، صباح اليوم الثلاثاء، بقطع طريق “شبين الكوم ـ منوف” ، وإشعال النيران في جذوع الأشجار، وإعاقة حركة المرور عقب مصرع “على فتحي أجا” ، رقيب بالقوات الجوية، واصطدامه بالسيارة رقم “م.ع.أ 7315″ به بالمواجهة، وفرار قائدها.

انتقلت قيادات مديرية الأمن لمقر الحادث فى محاولة لإقناع الأهالى بإنهاء حالة التجمهر، والتى شهدت قيامهم بوضع متاريس من الأشجار، وأعمدة الإنارة القديمة بعرض الطريق وإشعال النيران بها.

تم تحرير محضر رقم 10797 جنح شبين الكوم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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