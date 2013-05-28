أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرازيل تمول مشروع خط سكة حديد يربط إثيوبيا بجنوب السودان

Google+ Print
البرازيل تمول مشروع خط سكة حديد يربط إثيوبيا بجنوب السودان البرازيل تمول مشروع خط سكة حديد يربط إثيوبيا بجنوب السودان

وقعت إثيوبيا والبرازيل، مساء أمس الاثنين، اتفاقية لإنشاء خط سكة حديد يربط بين أديس أبابا وجوبا (جنوب السودان)، بطول 439 كيلومترًا، بتمويل من بنك التنمية البرازيلى، بقيمة مليار دولار.

وتوصلت إثيوبيا وجوبا فى وقت سابق إلى اتفاق تعاون فى مجالات متعددة، أبرزها، نقل بترول جنوب السودان عبر الأراضى الإثيوبية إلى موانئ جيبوتى، ومنها إلى الأسواق العالمية.

وتفتقر جوبا إلى المنافذ البحرية، ما يجعله تحت السودان لتصدير نفطه عبر أراضيه، من خلال أنبوب النفط الواصل بين البلدين، لكن توتر العلاقات بينهما، بسبب اتهام السودان لجوبا بدعم متمردين، ربما يعطل تدفقات النفط لفترات أطول، ما يدفع جوبا لتدبير منافذ جديدة لتسويق نفطها.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، برهانى قبركريستوس، فى تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، إن شركة "اندرادى جوتيريز" البرازيلية، ستتولى تنفيذ مشروع خط سكة الحديد بين إثيوبيا وجنوب السودان، وأضاف: "تم الانتهاء من الجانب التقنى، وكانت المرحلة الأخيرة المتبقية هى عملية التمويل، وهذه تم تجاوزها بعد القرض البرازيلى من بنك التنمية البرازيلى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365