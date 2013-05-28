البرازيل تمول مشروع خط سكة حديد يربط إثيوبيا بجنوب السودان

وقعت إثيوبيا والبرازيل، مساء أمس الاثنين، اتفاقية لإنشاء خط سكة حديد يربط بين أديس أبابا وجوبا (جنوب السودان)، بطول 439 كيلومترًا، بتمويل من بنك التنمية البرازيلى، بقيمة مليار دولار.

وتوصلت إثيوبيا وجوبا فى وقت سابق إلى اتفاق تعاون فى مجالات متعددة، أبرزها، نقل بترول جنوب السودان عبر الأراضى الإثيوبية إلى موانئ جيبوتى، ومنها إلى الأسواق العالمية.

وتفتقر جوبا إلى المنافذ البحرية، ما يجعله تحت السودان لتصدير نفطه عبر أراضيه، من خلال أنبوب النفط الواصل بين البلدين، لكن توتر العلاقات بينهما، بسبب اتهام السودان لجوبا بدعم متمردين، ربما يعطل تدفقات النفط لفترات أطول، ما يدفع جوبا لتدبير منافذ جديدة لتسويق نفطها.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، برهانى قبركريستوس، فى تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، إن شركة "اندرادى جوتيريز" البرازيلية، ستتولى تنفيذ مشروع خط سكة الحديد بين إثيوبيا وجنوب السودان، وأضاف: "تم الانتهاء من الجانب التقنى، وكانت المرحلة الأخيرة المتبقية هى عملية التمويل، وهذه تم تجاوزها بعد القرض البرازيلى من بنك التنمية البرازيلى".