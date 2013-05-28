محمد منير: الجسد العربي قد يمرض لكنه أبدًا لن يموت

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

قال الفنان محمد منير، إن أي فنان عربي من المحيط إلى الخليج قادر على أن يحرك بمشاعره وأغانيه الشعوب في كافة الدول العربية، وأكد خلال لقائه على قناة "العربية" مع الإعلامي محمود الوراوري، في برنامج "الحدث المصري"، أن الجسد العربي قد يكون مريضًَا، لكنه أبداً لن يموت على الرغم من كثرة ما يقابله، لكن سيظل الفن والغناء لغة الشارع.

وأضاف من مهمة الفنان أو المبدع أن يمثل ويعبر عن "أصوات الشعوب"؛ لأن الهدف من الفن هو تحقيق ما فشل العرب في تحقيقه، وهو "عملية تسليم وتسلم بين الأجيال"، فالجميع في العالم العربي يحتاج دائماً إلى أغنية بديلة.

وواصل منير: لن "ننضب أبداً ولابد لكل جيل أن يتسلم ممن سبقوه ليعبر عن نفسه وواقعه".