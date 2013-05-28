أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

محمد منير: الجسد العربي قد يمرض لكنه أبدًا لن يموت

Google+ Print
محمد منير: الجسد العربي قد يمرض لكنه أبدًا لن يموت محمد منير: الجسد العربي قد يمرض لكنه أبدًا لن يموت

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

قال الفنان محمد منير، إن أي فنان عربي من المحيط إلى الخليج قادر على أن يحرك بمشاعره وأغانيه الشعوب في كافة الدول العربية، وأكد خلال لقائه على قناة "العربية" مع الإعلامي محمود الوراوري، في برنامج "الحدث المصري"، أن الجسد العربي قد يكون مريضًَا، لكنه أبداً لن يموت على الرغم من كثرة ما يقابله، لكن سيظل الفن والغناء لغة الشارع.

وأضاف من مهمة الفنان أو المبدع أن يمثل ويعبر عن "أصوات الشعوب"؛ لأن الهدف من الفن هو تحقيق ما فشل العرب في تحقيقه، وهو "عملية تسليم وتسلم بين الأجيال"، فالجميع في العالم العربي يحتاج دائماً إلى أغنية بديلة.

وواصل منير: لن "ننضب أبداً ولابد لكل جيل أن يتسلم ممن سبقوه ليعبر عن نفسه وواقعه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة