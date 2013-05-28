وزير العدل يجتمع بأعضاء "القضاء الأعلى" لمناقشة أزمة "السلطة القضائية"

كتب : أحمد ربيع وطارق صبري منذ 8 دقائق

يجتمع المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، حاليا، بمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، في دار القضاء العالي؛ لمناقشة تداعيات أزمة القضاة قبل ساعتين من الاجتماع المقرر لوفد نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بأعضاء "القضاء الأعلى".

وقال مصدر قضائي، إن "سليمان" توجه إلى مقر الوزارة في السابعة صباح اليوم، وأخذ معه بعض الأوراق من مكتبه، ثم غادر متوجها إلى دار القضاء العالي، للقاء مجلس القضاء وحضور اجتماعه المقرر مع نادي القضاة.

وأضاف المصدر أن وزير العدل يسعى لاحتواء الأزمة بين القضاة ومجلس الشورى بعد قيام الأخير بإحالة تعديلات قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية.