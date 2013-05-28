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محمد نصر علام يطالب مرسي بتوحيد الصف المصري لمواجهة خطر "سد النهضة"

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محمد نصر علام يطالب مرسي بتوحيد الصف المصري لمواجهة خطر "سد النهضة" محمد نصر علام يطالب مرسي بتوحيد الصف المصري لمواجهة خطر "سد النهضة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن هناك حالة من التعنت من الجانب الإثيوبي، عقب إعلانها البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة.

وشدد في اتصال هاتفي، مع برنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، على ضرورة توحيد الرئيس محمد مرسي الصف المصري، وتوضيح وشرح الموقف المصري في هذه القضية التي تخص جميع المصريين، كما أنه من الضروري البدء في التفاهم مع السودان لمواجهة الموقف ومطالبة الجانب الإثيوبي بالتوقف عن بناء السد.

وأضاف نصرالدين، هناك العديد من البدائل السياسية التى يمكن من خلالها حل الموقف، موجهًا مناشدة عاجلة للرئيس محمد مرسي بسرعة التصرف في الأمر خاصة وأنه لا يتحمل البطء، وأن يعمل على توحيد كلمة جميع المصريين لمواجهة الأمر وعلى مجلس الأمن الوطني سرعة التصرف وعقد اجتماع عاجل لمواجهة الموقف.

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