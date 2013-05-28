الحويني: إيران تنفق خُمس إيراد البترول على نشر التشيع.. والسعودية "تدعم الدعوة" بالفتات

الداعية السلفي: يُحمد للنظام السابق قطعه العلاقات مع إيران.. ومن العيب أن يدخل الشيعة مصر في عهد مرسي

كتب : كرم القرشى منذ 18 دقيقة

قال الداعية السلفي إبوإسحاق الحويني، فى لقائه بمسجد الخياط، فى ختام الأسبوع الثقافى بكفرالشيخ، إنه من العيب أن يدخل الشيعة الروافض مصر في عهد الرئيس محمد مرسى، مؤكدا أنه من بين ما يُحمد للنظام السابق قطعه العلاقات مع إيران، لأن للشيعة خطة خمسينية لتشييع العالم السني، بحسب قوله.

وأضاف الحويني "ما آلمني أنه ليس لأهل السنة دولة تقف خلفهم، وتنفق من أجل نشر السنة، كما يفعل الشيعة، فإنهم ينفقون 1/5 إيراد البترول من أجل نشر التشيع على عكس السعودية، فإنها تنفق على الدعوة الفتات".

واستنكر "الحويني" ما يحدث مع الضباط الملتحين، وفصلهم من أعمالهم في ظل حكم مرسي، برغم صدور أحكام قضائية لصالحهم، حيث "يرفض وزير الداخلية تنفيذ الحكم ظلما وعدوانا".

واختتم الحوينى حديثه برسالة للرئيس مرسي: "إياك.. إياك، أن تبوء بهذا الذنب، وأن تلاحقك لعنة إدخال الشيعة مصر، فإنه لم يفعلها من هو أقل منك دينا ومروءة، وليس هذا ما عهدناك عليه، فلقد وعدتنا بنصرة الشرعية، وأنه لن يكون للشيعة في مصر ذرة رمل واحدة".