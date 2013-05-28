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ما علاقة Anne Hathaway بفستان Nicole Kidman؟

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ما علاقة Anne Hathaway بفستان Nicole Kidman؟ ما علاقة Anne Hathaway بفستان Nicole Kidman؟

في حفل الأوسكار 2013 كنا موعودين بمشاهدة النجمة Anne Hathaway بأجمل أزياءValentino من مجموعة الأزياء الراقية لصيف 2013 . ولكن النجمة قررت أن تخلف الوعد في الدقائق الأخيرة قبل ظهورها على السجادة الحمراء للحفل وفاجأتنا بإطلالة ناعمة بفستان وردي من Prada .
لا ننكر خيبة الأمل التي أصابتنا عندما استغنت Anne Hathaway عن هذا التصميم الرائع في اللحظة الأخيرة، ولكن لحسن الحظ جاءت Nicole Kidman بالعوض .
أطلّت الممثلة الأسترالية الجميلة Nicole Kidman بنفس الفستان الذي تقرر أن ترتديه زميلتها Anne في حفل الأوسكار سابقًا. وقد بدت رائعة بتسريحة شعر ناعمة وإطلالة جذّابة في أيام مهرجان كان السينمائي.
هل تعتقدين أنّ Anne Hathaway ستكون إطلالتها أجمل لو أنها ارتدت هذا الفستان في حفل الأوسكار الماضي؟

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سيدتي