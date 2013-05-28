غرائب ختام «كان»: فستان على شكل «طائر مجنح».. ونجمة تخرج لسانها للجماهير

كتب : إنجى الطوخى منذ 23 دقيقة

لم يمر حفل ختام مهرجان «كان» السينمائى فى دورته الـ66 دون مفاجآت، فما بين الأزياء والإطلالات الغريبة والحركات الطريفة والبكاء، ودع نجوم ونجمات السينما العالمية العرس الفنى الأكبر فى تاريخ السينما، الذى انتهى بفوز فيلم «الأزرق أكثر دفئاً» للمخرج التونسى الفرنسى عبداللطيف كشيش وحصوله على جائزة السعفة الذهبية.

آسيا أرجينتو، الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية، أثارت استغراب الجميع فى حفل الختام، عندما قامت ببعض الحركات الغريبة أمام كاميرات المصورين، فظهرت مرة وهى تخرج لسانها للحضور، وأخرى وهى تشير بيدها، مما جعل صحيفة «الديلى ميل» تصف سلوكها بـ«الغبى» الذى لا يمكن مقارنته بسلوك جميلات هوليوود.

البكاء كان من نصيب الممثلة الفرنسية أرجنتينية المولد برنيكى بيجو، بعد إعلان فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم «Le Passe»، حيث ظهرت أمام العدسات وهى تبكى بشدة بفستانها الأزرق المميز من تصميم «أيلى صعب».

الأزياء الغريبة لم تغب أيضاً عن المهرجان، فظهرت الممثلة لاتيتا كاستا، وهى ترتدى فستاناً أشبه بزى طائر مجنح، حيث غطى الريش الذهبى ذراعيها وظهرها ليختفى الفستان الأسود المزين بورود «بنفسجية صغيرة»، والذى تشابه مع فستان الممثلة الصينية «تشانغ تسى يى» عضو لجنة تحكيم المهرجان والذى غطته الورود البنفسجية الصغيرة أيضاً، أما المفاجأة فكان حضور إحدى العارضات بفستان يشبه «وردة عباد الشمس».