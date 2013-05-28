أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

غرائب ختام «كان»: فستان على شكل «طائر مجنح».. ونجمة تخرج لسانها للجماهير

Google+ Print
غرائب ختام «كان»: فستان على شكل «طائر مجنح».. ونجمة تخرج لسانها للجماهير غرائب ختام «كان»: فستان على شكل «طائر مجنح».. ونجمة تخرج لسانها للجماهير

كتب : إنجى الطوخى منذ 23 دقيقة

لم يمر حفل ختام مهرجان «كان» السينمائى فى دورته الـ66 دون مفاجآت، فما بين الأزياء والإطلالات الغريبة والحركات الطريفة والبكاء، ودع نجوم ونجمات السينما العالمية العرس الفنى الأكبر فى تاريخ السينما، الذى انتهى بفوز فيلم «الأزرق أكثر دفئاً» للمخرج التونسى الفرنسى عبداللطيف كشيش وحصوله على جائزة السعفة الذهبية.

آسيا أرجينتو، الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية، أثارت استغراب الجميع فى حفل الختام، عندما قامت ببعض الحركات الغريبة أمام كاميرات المصورين، فظهرت مرة وهى تخرج لسانها للحضور، وأخرى وهى تشير بيدها، مما جعل صحيفة «الديلى ميل» تصف سلوكها بـ«الغبى» الذى لا يمكن مقارنته بسلوك جميلات هوليوود.

البكاء كان من نصيب الممثلة الفرنسية أرجنتينية المولد برنيكى بيجو، بعد إعلان فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم «Le Passe»، حيث ظهرت أمام العدسات وهى تبكى بشدة بفستانها الأزرق المميز من تصميم «أيلى صعب».

الأزياء الغريبة لم تغب أيضاً عن المهرجان، فظهرت الممثلة لاتيتا كاستا، وهى ترتدى فستاناً أشبه بزى طائر مجنح، حيث غطى الريش الذهبى ذراعيها وظهرها ليختفى الفستان الأسود المزين بورود «بنفسجية صغيرة»، والذى تشابه مع فستان الممثلة الصينية «تشانغ تسى يى» عضو لجنة تحكيم المهرجان والذى غطته الورود البنفسجية الصغيرة أيضاً، أما المفاجأة فكان حضور إحدى العارضات بفستان يشبه «وردة عباد الشمس».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام