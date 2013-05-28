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الشاعر عبد الواحد الرزيقي يفوز بجائزة ناجي نعمان الدولية

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الشاعر عبد الواحد الرزيقي يفوز بجائزة ناجي نعمان الدولية الشاعر عبد الواحد الرزيقي يفوز بجائزة ناجي نعمان الدولية

كتب : سعاد أحمد منذ 21 دقيقة

أعلنت مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بلبنان، عن فوز الشاعر المصري عبد الواحد الرزيقي "أسيوط" بجائزة ناجي نعمان للعام 2013 "الموسم الحادي عشر" وذلك ضمن فئة جوائز الاستحقاق الممنوحة لعدد 7 شعراء من بين 1362 شاعر ممثلين لعدد 26 لغة ولهجة من 56 دولة كما قامت الجائزة باختيار 54 فائزا في مجالات الجائزة الأخري وتكريمها وذلك بنسبة 4% من إجمالي المتقدمين.

يذكر أن الفائزين بجوائز الاستحقاق لهذا العام هم ألكسندرا فيولتا أوبريتسيسكو (رومانيا)، نور الدين بن علوان وتوفيق النكرو ومحمد العزوزي (المغرب)، وطالب أحمد (لبنان)، عبد الواحد الرزيقي ()، عز الدين جعفري وعزوز عقيل (الجزائر).

وقدت أعلنت مؤسسة ناجي نعمان عن نشرها للأعمال الفائزة خلال شهر تموز القادم ومنح أصحابها الشهادات الخصاة وعضوية "دار نعمان للثقافة" الفخرية.

يذكر أن الشاعر الدكتور عبد الواحد الرزيقي عضو اتحاد كتاب مصر ورئيس نادي أدب ساحل سليم سابقا وعضو الأدب المركزي بأسيوط، حصد عدة جوائز مهمة منها جائزة طلعت حرب بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة عن أفضل شعر فصحي للشباب للعام 2012م، وجائزة أفضل شاعر في الوطن العربي من مركز مساواة لحقوق الإنسان وجائزة كتاب الجمهورية الكبري لأفضل ديوان شعر في مصر عن العام 2012م، وجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة وجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية.

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