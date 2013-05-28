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نشطاء "تويتر" تعليقا على قرار إثيوبيا: مرسي راح السودان عزم عليهم بـ"حلايب" وراح إثيوبيا عزم عليهم بـ"النيل"

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نشطاء "تويتر" تعليقا على قرار إثيوبيا: مرسي راح السودان عزم عليهم بـ"حلايب" وراح إثيوبيا عزم عليهم بـ"النيل" نشطاء "تويتر" تعليقا على قرار إثيوبيا: مرسي راح السودان عزم عليهم بـ"حلايب" وراح إثيوبيا عزم عليهم بـ"النيل"

كتب : فاطمة النشابي منذ 40 دقيقة

الرئيس محمد مرسي

حالة من التهكم سادت موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب إعلان الإثيوبية، في قرار مفاجئ، البدء رسميا في بناء سد النهضة.

"سدالنهضة، أثيوبيا" كانت أكثر الهاشتاجات انتشاراً للتعليق على الموقف الإثيوبي وموقف الحكومة المصرية من القرار، كتب نادر "هو إحنا هنصحى الصبح هنلاقى نهر النيل غير مساره، إيه اللى جاب القلعة جنب البحر..(عوكل استايل)"، بينما تهكم أحد النشطاء قائلاً: "ياترى حمدين العميل والبرادعي الخاين دفعوا كام لإثيوبيا عشان تعمل فى النيل بتاعنا كده .. ما ترد يا خروف منك له له ؟!".

وكتب محمود حافظ معلقا "بيقلك مش هيقطعوا النور تاني عشان المية هي اللي هتقطع بعد كده"، وكتب آخر "هتلاحق على ايه ولا ايه يا مرسي .. ثورة العطش ولا ثورة التكييفات ولا ثورة العيش ولا ثورة الحرية ولا إيه ولا إيه .. دا أنت هتترفع"، وعلق آخر قائلا "عاشت النهضة الإثيوبية"، بينما كتب محمد أحمد "سد النهضة والنهضة don`t Mix".

كتب الشريف سامي "الإثيوبيين يطالبون بوقف عرض أغنية "مشربتش من نيلها" للمغنيه " الإثيوبي" ، وكتب آخر "رئيسنا رئيس كريم راح السودان عزم عليهم بـ" حلايب وشلاتين "، راح إثيوبيا عزم عليهم بـ"النيل" أفلا تكبرون"، وعلق الكاتب الساخر محمدعبدالرحمن على الخبر فكتب: "إثيوبيا هبة النيل، ديه أول عملية عصر لمون في العالم تؤدي لاحقا إلى العطش".

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