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عاجل| قنديل يفشل في الحصول على معلومات من الحكومة الإثيوبية بشأن قرار بتحويل مجرى النيل

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عاجل| قنديل يفشل في الحصول على معلومات من الحكومة الإثيوبية بشأن قرار بتحويل مجرى النيل عاجل| قنديل يفشل في الحصول على معلومات من الحكومة الإثيوبية بشأن قرار بتحويل مجرى النيل
قنديل يعقد اجتماعا وزاريا طارئا صباح اليوم لمناقشة قرار الإثيوبية.. ويكلف الخارجية بالتواصل مع السفارة للحصول على كافة المعلومات

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 12 دقيقة

أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن الدكتور هشام قنديل سيعقد صباح اليوم اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة قرار الحكومة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق، ضمن خطوات إنشاء سد النهضة.

وقال المصدر إن قنديل حاول إجراء عدة اتصالات مع رئيس الحكومة الإثيوبي، ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه، ليعطي أوامره لوزير الخارجية المصرية للتواصل مع السفارة المصرية بإثيوبيا للحصول على كافة المعلومات الخاصة بقرار الحكومة الإثيوبية.

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