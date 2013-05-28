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جمال جبريل: "تصويت العسكريين" ينقل الصراع السياسي من الشارع إلى الجيش

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جمال جبريل: "تصويت العسكريين" ينقل الصراع السياسي من الشارع إلى الجيش جمال جبريل: "تصويت العسكريين" ينقل الصراع السياسي من الشارع إلى الجيش

كتب : محمد عاشور منذ 13 دقيقة

قال جمال جبريل عضو مجلس الشورى والهيئة الاستشارية القانونية للرئيس محمد مرسي، إن إعطاء حق التصويت الانتخابي لأفراد القوات المسلحة قد يؤدي إلى انتقال الصراع السياسي الموجود حاليا في الشارع المصري إلى الجيش.

وأضاف جبريل، خلال لقائه لبرنامج "آخر كلام" مع الإعلامي يسري فودة، إن هذا الأمر في منتهى الخطورة، مشيرا إلى أن ديباجة الدستور الحالي نصت على إن المؤسسة العسكرية المصرية مؤسسة وطنية محترفة ومحايدة.

وتابع "لماذا لم تحكم المحكمة الدستورية بإعطاء هذا الحق لأفراد القوات المسلحة منذ 30 عاما، ولماذا حكمت في هذا التوقيت بالذات"، مؤكدا أن كل المواد الدستورية التي استندت إليها المحكمة جاءت في دستور 71، ولن يكون لأفراد القوات المسلحة الحق في التصويت، ولم تحكم المحكمة لهم بأحقيتهم في هذ الحق.

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