وزير الاتصالات يفتتح فعاليات مؤتمر البرودباند

افتتح صباح اليوم الاثنين المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات المؤتمر التحضيري الثاني لمعرض ومؤتمر Cairo ICT والذي يُعقد تحت عنوان “البرودباند في مصر بين الواقع والمستقبل” ، وتحت رعاية شركات: إريكسون، وهواوي، ومايكروسوفت ، وكوالكوم وهي الشركات الرائدة التي تسهم في بناء شبكات مصر بشكل فعَّال وتعمل مع الحكومة المصرية على مبادرة النطاق العريض للإنترنت.

وأكَّد الوزير على النمو المطَّرد في أعداد مستخدمي البرودباند في مصر ، واستعرض سيادته استراتيجية البرودباند في مصر والتي سيبدأ تنفيذها في سبتمبر المقبل ، مؤكدا ان كل 10% انتشارا في خدمات البرودباند ينعكس على الناتج القومي الاجمالي بنسبة تتراوح ما بين 1.2 – 1.5% .

وطالب الوزير مشغلي المحمول والإنترنت الثابت باغتنام الفرصة والاستثمار في هذا المجال الواعد والذي سيساعد على جذب استثمارات أجنبية كبيرة للبلاد .

خالد ربيع نائب الرئيس للشئون العامة والاقتصادية في شركة إريكسون مصر وشمال شرق أفريقيا قال :إنَّ إريكسون تُؤمن إيماناً راسخاً في قوة النطاق العريض (Broadband) مع جميع فوائده للمجتمع ولهذا السبب كنَّا حريصين جداً على المشاركة في حدث اليوم، ووفقاً للدراسات، إذا زدنا أربعة أضعاف سرعة النطاق العريض، فإَّن مصر لديها القدرة على المساهمة بما يساوي 1.377 مليار دولار إضافية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذا يُسلط الضوء على الدور القوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير النمو في جميع القطاعات المختلفة في البلاد، ونحن متحمسون للعمل مع جميع مساهمينا وشركاء الشركة الرئيسيين لتحقيق ذلك.

وقال روبينسون ساو ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر-: “إنَّنا نشعر بالفخر لمشاركتنا في هذا الحدث الفائق الأهمية في قطاع الاتصالات ، والذي يأتي انطلاقا من إيماننا بأنَّ تكنولوجيا الـ Broad Band ستسهم في دفع تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في مصر ، كما أنَّ هذه التكنولوجيات ستدفع عجلة التنمية و تُثري سوق العمالة ولذا فقد قرَّرنا رعاية هذا الحدث نظرًا لما نتمتع به من فهم كامل لظروف السوق ومطالب المجتمع الضرورية فيما يخص تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. ونحن مستعدون لإتاحة خبراتنا في مجال Broad Band للحكومة، و مزودي الخدمات ، والشركاء، ونحن هنا نضع في اعتبارنا أنَّ هواوي تحتل المرتبة الأولى في السوق العالمية لـلـBroad Bandمن حيث حجم مشروعاتها حيث تتولى هواوي ثمانية مشروعات في مجال الـ Broad Bandمن أصل تسعة مشروعات على مستوى العالم.”

وأوضح خالد عبد القادر مدير عام مايكروسوفت مصر: أنَّه من أهم الأهداف التي ترتكز عليها أعمال مايكروسوفت ، توفير التكنولوجيا للمستخدمين في كل مكان وبتكلفة قليلة، وهي الأهداف التي تعمل الحكومة على تحقيقها، ومع ذلك فإنَّ هذه الأهداف لم تتحقق بَعْد بالدرجة الكافية في بعض المناطق خاصةً البعيدة والنائية، وعلى سبيل المثال ربط المناطق البعيدة أو المحرومة بالإنترنت فائق السرعة، ونحن سعداء للغاية بالعمل على استخدام المساحات البيضاء في طيف البث التليفزيوني كتقنية جديدة تماماً بمقدورها توفير الإنترنت فائق السرعة لهذه المناطق بتكلفة تقل كثيراً عن الطرق التقليدية، بما يعني إتاحة مجموعة واسعة من خدمات الاتصال والتواصل وتنمية المجتمع، كما أنَّنا سعداء أيضاً بالتعاون مع وزارة الاتصالات في استكشاف كيفية استفادة مصر من هذه التكنولوجيا”.

وأوضح أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز إنترناشونال المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT أنَّ هذا المؤتمر يأتي بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه المؤتمر التحضيري الأول للمعرض والذي عُقد الأسبوع الماضي عن الحوسبة السحابية، مؤكداً أنَّ القائمين على المعرض يولون أهمية خاصة لاستراتيجية الوزارة في البرودباند والتي تهدف إلى تفعيل التنمية الاجتماعية الرقمية وتذليل الصعاب وجذب استثمارات أجنبية كثيرة إلى البلاد ، ومؤكداً على ضرورة الاهتمام بنشر خدمات الإنترنت لتصل إلى كل المواطنين في كل الأماكن حتى يقف الجميع على قدم المساواة .

وأشار الرئيس التنفيذي لتريد فيرز إنترناشوينال إلى أنَّ الشركات العالمية والمحلية تحرص على المشاركة في هذا الحدث الهام ومن المتوقع أن يشارك فيه قرابة الـ300 متخصص ما بين رؤساء ومديري الشركات ومتخذي القرار بهدف تبادل وجهات النظر لتسريع البدء في تنفيذ استراتيجية البرودباند التي طال انتظارها ، مؤكداً أنَّ من أبرز الشركات المشاركة كلاً من إريكسون ، هواوي ومايكروسوفت كراعي بلاتيني للمؤتمر ، كوالكوم كراعي ذهبي .

يُذكر أنَّ معرض ICT Cairo الذي يُعقد في الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 أكتوبر في دورته السابعة عشرة يُعد أكبر معرض متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا. وتحرص الشركات العالمية على المشاركة فيه منذ بدء فعالياته في دورته الأولى عام 1996.