أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار يوقع على عقود برشلونة.. والصفقة تتكلف 58 مليون يورو

Google+ Print
نيمار يوقع على عقود برشلونة.. والصفقة تتكلف 58 مليون يورو نيمار يوقع على عقود برشلونة.. والصفقة تتكلف 58 مليون يورو

برشلونة، (إفي): وقع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اليوم على عقود انتقاله الى نادي برشلونة، بطل إسبانيا هذا الموسم، بمقر نادي سانتوس، ليصبح بصفة رسمية لاعبا للنادي الكتالوني لمدة خمس سنوات مقبلة.

وشهد مراسم توقيع العقد والد نيمار ووكيله واجنر ريبيرو، وموفد نادي برشلونة راؤول سانليي.

وسيوقع نيمار مزيدا من العقود بمقر النادي البرشلوني مع رئيسه ساندرو روسيل، على أن يتم تقديم اللاعب امام وسائل الاعلام والجماهير يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وفي نفس يوم التقديم الرسمي، سيخضع نيمار (21 عاما) للكشف الطبي التقليدي، كما سيتم الاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد.

ووفقا لصحيفة (سبورت) المناصرة للبرسا، فإن الصفقة تكلفت 58 مليون يورو، سيحصل نادي سانتوس على 28 مليون منها، مقابل 30 مليون للاعب.

وكان اللاعب قد أعلن قبل يومين على مختلف المواقع الاجتماعية عن انتقاله لبرشلونة بعد أن أجرى مفاضلة بينه وبين غريمه ريال مدريد، رغم أن الاخير قدم عرضا ماليا أكثر إغراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع