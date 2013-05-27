فيديو - فتح الله يعتذر.. ويوضح: عبد الواحد السيد لم يحذرني

اعتذر محمود فتح الله مدافع الزمالك عن الخطأ الذي منح الاتحاد السكندري الهدف الثاني في مباراة الفريقين ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري فاز بهدفين على الزمالك، الأول سجله محمد المرسي بعد خطأ من أحمد جعفر مهاجم الفريق الأبيض في الرقابة الفردية.

والهدف الثاني سجله المرسي أيضا بعدما ضغط على محمود فتح الله إذ أخطأ المدافع الدولي وترك الكرة لمهاجم الاتحاد السكندري ليحرز الهدف.

وقال فتح الله لـFilGoal.com عقب المباراة: "أعتذر لجماهير الزمالك.. لم أقصد أبدا ارتكاب هذا الخطأ".

وأوضح "لم أتوقع وجود المرسي، كما أن حارس المرمى عبد الواحد السيد لم يحذرني بأن هناك لاعب من الاتحاد السكندري خلفي".

وتابع "بشكل عام افتقد الزمالك لحافز الفوز، وهذه هي النتيجة".

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