قيادى جهادى لـ"90 دقيقة": حان الوقت لجهاد الشعوب ضد الأنظمة الشيعية

أكد الشيخ مرجان سالم، أحد القيادات الجهادية السلفية، على صحة البيان الصادر عن 20 قياديا فى الجماعات السلفية الجهادية، والذى دعا إلى حمل الأسلحة ضد النظام الشيعى فى إيران وسوريا والعراق ولبنان، وشن حملات جهادية ضد من ينتهك دم أهل السنة والجماعة، لافتاً إلى أن الجهاديين تيقنوا منذ الجهاد الأفغانى أنه حان الوقت لجهاد الشعوب، بعد أن نفض الحكام العرب يدهم من قضايا المسلمين، وعدم التحرك لنصرتهم.

وأضاف مرجان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه بانت قوة الجهاديين فى السابق عندما تمكنوا من هزيمة روسيا بنظامها الشيوعى الملحد، والذى كان يملك أكبر قوة عسكرية برية فى العالم، لافتاً إلى أن البيان موجه إلى كل مسلم فى العالم.