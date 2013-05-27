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حزمة إجراءات لتطوير العمل بالنيابة العامة

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حزمة إجراءات لتطوير العمل بالنيابة العامة حزمة إجراءات لتطوير العمل بالنيابة العامة

كتب : الأناضول منذ 5 دقائق

أعلنت النيابة العامة المصرية عن عدد من خطوات التطوير التي اتخذتها لتيسير إجراءات التقاضي علي المتعاملين معها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، مصطفى دويدار، ظهر اليوم الاثنين، بمكتب النائب العام في دار القضاء العالي وسط القاهرة.

وصرح دويدار بأنه تم الانتهاء من ميكنة 5 نيابات كلية على مستوى محافظات المنوفية والغربية (دلتا النيل) وبورسعيد والإسماعيلية والسويس (محافظات قناة السويس شمال شرق)، إضافة إلى المناطق والمحافظات التي كان قد تم الانتهاء منها سابقا وهي شمال وجنوب القاهرة ومحافظة الجيزة (غرب القاهرة) ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرق).

وأضاف المتحدث باسم النيابة المصرية أنه تم تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا بإجمالي 7 مليون وثيقة من خلال نظام حاسوبي حيث يتمكن المواطن من استخراج تلك الوثائق في دقائق معدودة دون أي معاناة.

وأعلنت النيابة العامة عن توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للبريد لتقديم خدمات التقاضي عن بعد وجميع المحررات التي يتم استخراجها من نيابات المرور عن طريق موقع النيابة العامة على بوابة الإلكترونية.

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