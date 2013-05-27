مصر تؤكد تصميمها على إتمام المرحلة الانتقالية

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

أكدت وفاء بسيم المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، تصميم مصر على إتمام المرحلة الانتقالية وبذل الجهود المكثفة لضمان تثبيت أسس الديمقراطية وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الانسان وخلق حراك واسع ونقاشات مجتمعية تشارك فيها كل الأطياف حول كافة قضايا الوطن مع وجود وعى كامل بأن هناك العديد من التحديات بما فيها المتعلقة بتدعيم حماية واحترام حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة وفاء بسيم، في الكلمة التي ألقتها خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم، إن موافقة رئيس الجمهورية محمد مرسي الرسمية على استضافة مصر للمكتب الإقليمى للمفوضية السامية

لحقوق الإنسان لمنطقة شمال إفريقيا تعتبر تأكيدا عمليا على مدى اقتناع مصر بأهمية التواصل بشكل إيجابى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن الحكومة فى انتظار قيام وفد من المفوضية السامية بزيارة مصر لإجراء المشاورات اللازمة حول التوقيع على اتفاقية المقر حتى يبدأ المكتب نشاطه فى أقرب وقت.

من ناحية أخرى، أكدت وفاء بسيم الاتفاق مع ماذكرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول خطورة الوضع الحالى فى سوريا ..مشيرة إلى أن مصر تعيد التأكيد على موقفها الذى عبرت عنه من أن الحل الوحيد للازمة السورية يتمثل فى الاستجابة لطموحات وتطلعات شعبها ووقف العنف وكافة انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة البحث عن حل سلمي من خلال انخراط كافة الأطراف في حوار جدي في ظل مناخ من الانفتاح السياسي.