مصر تؤكد تصميمها على إتمام المرحلة الانتقالية

أكدت وفاء بسيم، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، تصميم مصر على إتمام المرحلة الانتقالية وبذل الجهود المكثفة لضمان تثبيت أسس الديمقراطية، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وخلق حراك واسع ونقاشات مجتمعية، تشارك فيها كل الأطياف حول كافة قضايا الوطن مع وجود وعى كامل بأن هناك العديد من التحديات، بما فيها المتعلقة بتدعيم حماية واحترام حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة وفاء بسيم- فى الكلمة التى ألقتها خلال افتتاح الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الاثنين، إن موافقة رئيس الجمهورية، محمد مرسى، الرسمية، على استضافة مصر للمكتب الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شمال أفريقيا، تعتبر تأكيدا عمليا على مدى اقتناع مصر بأهمية التواصل بشكل إيجابى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن الحكومة فى انتظار قيام وفد من المفوضية السامية بزيارة مصر، لإجراء المشاورات اللازمة حول التوقيع على اتفاقية المقر حتى يبدأ المكتب نشاطه فى أقرب وقت.

من ناحية أخرى، أكدت وفاء بسيم أن الاتفاق مع ماذكرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم

> المتحدة، حول خطورة الوضع الحالى فى سوريا، مشيرة إلى أن مصر تعيد التأكيد على موقفها الذى عبرت عنه، من أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل فى الاستجابة لطموحات وتطلعات شعبها، ووقف العنف وكافة انتهاكات حقوق الإنسان، وضرورة البحث عن حل سلمى من خلال انخراط كافة الأطراف فى حوار جدى فى ظل مناخ من الانفتاح السياسى.