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44 قتيلا و141 جريحا فى حصيلة غير نهائية لتفجيرات بغداد

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44 قتيلا و141 جريحا فى حصيلة غير نهائية لتفجيرات بغداد 44 قتيلا و141 جريحا فى حصيلة غير نهائية لتفجيرات بغداد

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية اليوم الاثنين بأن حصيلة التفجيرات التى استهدفت مناطق عدة من العاصمة بلغت 44 قتيلا و141 جريحا.

وقال المصدر، فى حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حصيلة التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة التى استهدفت منذ ظهر اليوم مناطق عدة من بغداد بلغت 44 قتيلا و141 جريحا"، مؤكدا أن "الحصيلة أولية وقابلة للزيادة".

وشهدت مناطق الكاظمية وسبع البور والبياع والحبيبية والمعالف والصدرية والشعب والسعدون والمدائن والحرية وجسر ديالى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة بعضها نفذ بشكل مزدوج، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات شهدت خلال الأيام الماضية تدهورا أمنيا كبيرا تمثل فى سلسلة من الهجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأسلحة كاتمة استهدفت دوريات أجهزة الأمن ودور عبادة وأسواقا شعبية سقط ضحيتها مئات من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمن.

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مصر 365