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الأربعاء.. انطلاق مؤتمر "تكامل" للجمعيات الأهلية بحضور الرئيس

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الأربعاء.. انطلاق مؤتمر "تكامل" للجمعيات الأهلية بحضور الرئيس الأربعاء.. انطلاق مؤتمر "تكامل" للجمعيات الأهلية بحضور الرئيس

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر "تكامل" للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد غد الأربعاء، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وبمشاركة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث سيقوم رئيس الجمهورية بتوزيع جوائز على بعض الجمعيات الأهلية المتميزة.

وقال حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن معرض ومؤتمر "تكامل" سوف يشهد مشاركة 1000 جمعية ومؤسسة أهليه تعمل فى كافه الأنشطة الأهلية، ويعمل المؤتمر على تحفيزها للتكامل فيما بينها، وكذلك التنسيق مع والأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيقوم بتوزيع جوائز على 12 جمعية بإجمالى مليون جنيه.

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