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عمال الغاز المعتصمون أمام مجلس الوزراء: لم نقطع طريق كورنيش النيل

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عمال الغاز المعتصمون أمام مجلس الوزراء: لم نقطع طريق كورنيش النيل عمال الغاز المعتصمون أمام مجلس الوزراء: لم نقطع طريق كورنيش النيل

كتب : إسلام زكريا منذ 19 دقيقة

نفى عمال شبكات الغاز المعتصمون أمام مجلس الوزراء، ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن قطعهم طريق كورنيش النيل.

وأكد عدد من العمال، في تصريح لـ"الوطن"، أنهم لو كانوا يريدون قطع الطريق "لكانوا فعلوا ذلك من زمان"، بحسب قولهم، مضيفين أن وزير البترول شريف هدارة، يعقد حاليًا اجتماعا بمقر وزارة البترول بمدينة نصر مع عدد من العمال لمناقشة مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عمال الغاز أعلنوا اعتصامهم منذ 20 يوما أمام رصيف مجلس الوزراء، وذلك احتجاجا على تجاهل مطالبهم المتمثلة في عودتهم للعمل بعد فصلهم تعسفيا.

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