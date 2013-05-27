افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير مركز خدمة العملاء بالطيران المدني

افتتح وائل المعداوي وزير الطيران المدني ، وأحمد سمير وزير الدولة للتنمية الادارية اليوم الاثنين المرحلة الثانية لتطوير وميكنة مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني والتي شملت تطوير مركز المعلومات بالوزارة الذي يضم برامج خدمة المتعاملين من انشطة الطيران لتسهيل الاجراءات .

> ويهدف المشروع إلى ميكنة خدمات المواطنين بالمركز؛ لتقليل الزحام به ، وزيادة الاعتماد على استخدام الخدمات المميكنة والمتاحة بالانترنت ، ويتم التعاون بين وزارات الدولة للتنمية الادارية والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق هذه الأهداف .

> ومن أبرز خدمات المشروع المميكنة تراخيص البناء في المناطق المحيطة بالمطار، ومنح تراخيص والاجازة لفئات طيار تجاري ومضيف جوي ومهندس وملاح جوي، بالاضافة إلى دورات عمل مشروعات الطيران.

> وأشاد المعداوي ـ خلال الافتتاح ـ بدور التعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية للنهوض بالكفاءات والمهارات للعاملين بوزارة الطيران المدني لمواكبة التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات .. مؤكدا أن الهدف من المشروع هو خفض مدة تقديم الخدمات وتقليل الزحام بالمركز وزيادة الاعتماد على استخدام الخدمات المميكنة والمتاحة على الانترنت.

> أ ش أ