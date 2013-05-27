مصر تشارك في مؤتمر لنزع السلاح بـ"جنيف"

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

غادر القاهرة اليوم السفير الدكتور سامح أبوالعينين نائب مساعد وزير الخارجية لنزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، متوجها إلى جنيف للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.

كان أبوالعينين قد ألقى كلمة الشهر الماضي أمام اللجنة الرئيسية الأولى ضمن أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار بجنيف بضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار كدولة غير نووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن مصر تولى اهتماما كبيرا وكأولوية في السياسة الخارجية لمسألة نزع السلاح النووى على المستوى الدولى والدفع باتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط خاصة فى ضوء نجاح تجارب لإنشاء مثل تلك المناطق في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.