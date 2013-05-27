أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مصر تشارك في مؤتمر لنزع السلاح بـ"جنيف"

Google+ Print
مصر تشارك في مؤتمر لنزع السلاح بـ"جنيف" مصر تشارك في مؤتمر لنزع السلاح بـ"جنيف"

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

غادر القاهرة اليوم السفير الدكتور سامح أبوالعينين نائب مساعد وزير الخارجية لنزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، متوجها إلى جنيف للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.

كان أبوالعينين قد ألقى كلمة الشهر الماضي أمام اللجنة الرئيسية الأولى ضمن أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار بجنيف بضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار كدولة غير نووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن تولى اهتماما كبيرا وكأولوية في السياسة الخارجية لمسألة نزع السلاح النووى على المستوى الدولى والدفع باتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط خاصة فى ضوء نجاح تجارب لإنشاء مثل تلك المناطق في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط