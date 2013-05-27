"أئمة بلا قيود" تبدي استياءها من تدني دخول الدعاة وتدهور وضعهم الاجتماعي

كتب : وائل فايز منذ 14 دقيقة

أبدت حركة أئمة بلا قيود استياءها الشديد من تدنى دخول الدعاة فى وزارة الأوقاف، وما أدى إليه ذلك من قيام قطاع كبير منهم بالعمل فى مهن متدنية، تنال من أداء رسالتهم، بهدف تحسين دخولهم، فهناك أئمة يعملون فى مطاعم و"النقاشة" وسائقين ونجارين وبقالين وغيرها.

وأكد الشيخ حسن عبد البصيرعضو حركة أئمة بلا قيود، أن الدعاة أصابهم الحزن من جراء تعرض زميلهم الشيخ محمد حسن أبو مسلم الإمام بأوقاف كفر الشيخ، إلى حادث مؤلم أدى إلى إجرائه عملية جراحية فى قدمه، نظرا لأنه يعمل سائق "توك توك" فى أوقات فراغه لتحسين دخله.

وطالب عبد البصير وزارة الأوقاف بأن تتحمل مسؤوليتها وتعمل على احترام أدمية وكرامة الإمام وعدم إهانته فى أي مهنة أخرى، وذلك عن طريق زيادة دخولهم حتى يتفرغوا لأداء رسالتهم الدعوية على أكمل وجه.