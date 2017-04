"يونيفرسال بيكتشرز" تصدر المقدمة الإعلانية الأولى وصور فيلم "About Time"

كتب : نورهان طلعت الإثنين 27-05-2013 15:51

أطلقت شركة "يونيفرسال بيكتشرز"، المقدمة الإعلانية والصور الأولى من الفيلم الكوميدي "About Time"، وهو قصة عن الشاب تيم ليك (12 عاما)، الذي يكتشف أنه يستطيع السفر عبر الزمن.

وتبدأ أحداث الفيلم عشية سهرة رأس سنة أخرى غير مرضية، يخبر والد "تيم" ابنه أن الرجال في عائلته كانوا دائماً لديهم القدرة على السفر عبر الزمن، و"تيم" لا يمكنه تغيير التاريخ، لكن يمكنه تغيير ما يحدث وحدث في حياته الخاصة، فيقرر أن يجعل عالمه مكانا أفضل عن طريق الحصول على صديقة، وللأسف، يتضح أن الأمر لا يكون سهلا كما كان يظن.

الفيلم من تأليف وإخراج ريتشارد كورتيس، الحاصل على ترشيح لجائزة الأوسكار ومؤلف أفلام Four Weddings and Funeral ،Notting Hill و Bridget Jonses' Diary، ومخرج فيلم Love Actually.

فيلم "About Time" بطولة دومنال جليسون، وراشيل مكآدمس، وبيل نيجي، وتوم هولاندر، ومارجوت روبي.

وسيتم عرض الفيلم في مصر من خلال شركة "فور ستار فيلمز" مصر، الموزع لأفلام شركات يونيفرسال بيكتشرز وباراماونت بيكتشرز في مصر.