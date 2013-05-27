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"نيوز بوكس" تعرض حصريا تفاصيل ختام الدورة الـ66 لمهرجان كان الليلة

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"نيوز بوكس" تعرض حصريا تفاصيل ختام الدورة الـ66 لمهرجان كان الليلة "نيوز بوكس" تعرض حصريا تفاصيل ختام الدورة الـ66 لمهرجان كان الليلة
البرنامج أعلن فوز الفيلم الفلسطيني "عمر".. وحصول فيلم عبداللطيف كشيش على "السعفة الذهبية"

كتب : خالد جمال الإثنين 27-05-2013 16:26

تعرض قناة الأفلام 2، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، العرض الأول لبرنامج "نيوز بوكس"، حيث يقدم حصريا تغطية خاصة لفعاليات ختام الدورة الـ66 لمهرجان "كان" والتي تضم العديد من المفاجآت لجمهور المهرجان والنقاد والسينمائيين أنفسهم.

كما يستعرض البرنامج الساعات الأخيرة في المهرجان والتي ضمت حالة الاستعداد لمجموعة كبيرة من نجومات العالم واللاتي تواجدن على السجادة الحمراء بعدد كبير من الأزياء من مختلف المصممين، واستعراض تفاصيل احتفالية amfar والتي تقام سنويا في المهرجان تحت شعار "سينما ضد الإيذر"، كما يعرض البرنامج أيضا مجموعة من الحفلات الترفيهية التي أقيمت على هامش المهرجان وغيرها من الطرائف والغرائب التي تواجدت على شاطئ الكروازيت، وسر تواجد PSY في إحدى هذه الحفلات.

وأعلن البرنامج عن فوز الفيلم الفلسطيني "عمر" للمخرج هاني أبوأسعد في احتفالية نظرة ما، وحصول فيلم التونسي عبداللطيف كشيش على جائزة لجنة تحكيم الفيبريسي وأيضا السعفة الذهبية.

وأشار البرنامج لتفاصيل احتفال المهرجان بأفلام ماريون كوتيلارد والتي تشارك هذا العام بفيلمين في المهرجان، بالإضافة إلى تطرقه لجرأة فكرة فيلم مايكل دوجلاس ومات دايمون، وأخيرا عرض لأهم تفاصيل فيلم الختام Zulu والذي يقوم ببطولته أورلاندو بلوم وفوريست ويتكر، بالإضافة إلى عرض تفاصيل حفل الختام والفائزين في هذه الدورة من المهرجان وغيرها من التفاصيل واللقاءات مع النجوم، "News Box" برنامج إخباري مدته 25 دقيقة من إخراج وإعداد شريف هشام والتعليق الصوتي لرانيا الفار.

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ON Sport

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