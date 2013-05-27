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الوطنية لحقوق الإنسان: سد النهضة "كارثة جديدة" لمصر

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الوطنية لحقوق الإنسان: سد النهضة "كارثة جديدة" لمصر الوطنية لحقوق الإنسان: سد النهضة "كارثة جديدة" لمصر
- تم بناء 18% من السد.. وقد يتسبب في جفاف الأراضي الزراعية المصرية

كتب : صلاح عبدالله منذ 15 دقيقة

قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن سد النهضة الذي يتم بناؤه الآن في إثيوبيا هو كارثة لمصر والسودان بكل المقاييس، خاصة بعد الفشل المعتاد للرئيس مرسي في زيارته الأخيرة لإثيوبيا ورفض الرئيس الإثيوبي مقابلته ورجوعه يجر أذيال الخيبة.

وأضاف نعيم، أنه تم الانتهاء مما يقرب من 18% من سد النهضة الإثيوبي، وسيبدأ في شهر سبتمبر القادم تحويل مجرى النهر عن الخط الأساسي مما سيتسبب في جفاف الأراضي الزراعية المصرية، بالإضافة إلى ازدياد الملوحة في أراضي الدلتا.

وعلى سياق متصل، أوضح نعيم أن سد النهضة الإثيوبي غير آمن من حيث هندسة البناء، فمعامل الأمان فيه يقل على ربع معامل الأمان في جسم السد العالي في مما ينتج عنه في حالة هدمه غرق دولة السودان بالكامل، بالإضافة إلى الأراضي المصرية الجنوبية.

وأشار نعيم إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك هدد الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي بنسف سد النهضة الإثيوبي في حالة إقامته بالسلاح الجوي المصري، ولكن النظام الحالي لم يستح حتى من تهرب الرئيس الإثيوبي من مقابلة مرسي ولم يخرج أي بيان رسمي من رئاسة الجمهورية باستنكار رسمي لسوء المعاملة للرئيس المصري.

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